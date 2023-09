Le pressoir mobile s’arrête pour la première fois à Ferrières, place du Chablis

Des créneaux horaires ont été ouverts et tout qui veut peut s’y inscrire. "Il reste encore quelques places, souligne Pierre Laconte. Attention, l’inscription est obligatoire."

Ce pressoir mobile est un pressoir à jus aménagé par le patron lui-même dans une remorque. Tout le processus de fabrication y est intégré et se déploie en deux temps trois mouvements: lavage, broyage, pressage, pasteurisation et conditionnement.

Une saison des pommes pas folichonne

En quelques minutes, on passe de la pomme fraîchement cueillie à un jus de pomme embouteillé, avec le petit "plus" de pouvoir observer le processus en direct, avec, les explications de Pierre Laconte, qui aime partager sa passion et ses connaissances.

La condition pour profiter des installations ? Il faut venir avec minimum 100 kilos de pommes, pour des questions techniques, de pasteurisation. "C’est assez facile d’y arriver: ça représente cinq bacs Colruyt. Et si on ne les atteint pas, il suffit de se regrouper à quelques-uns pour atteindre le quota."

Le pressoir fournit les conditionnements cubi de 3L (4,5€) et 5L (7,5€). Celui qui est adepte du "Zéro Déchet" peut venir avec ses propres bouteilles (0,75L pour 1€ et 1,25€ le litre). Il est aussi possible d’apporter des poires ou des raisins (c’est aussi la saison) pour faire du jus mélangé (pomme-poire, pomme-raisin) ou du jus pur (uniquement poire ou uniquement raisin). "Mais il faut alors 100 kilos minimum", précise le "presseur". Cette année, Pierre Laconte le confirme, la saison des pommes n’est pas folichonne. "Ce n’est pas terrible, non. Ça fait six ans que les années impaires ne sont pas bonnes. Les gens qui viennent au pressoir avec l’objectif des 100 kilos arrivent au final plus près des 80 kilos."

Pour s’inscrire: www.ppresse.be/reservation. 0498/78 38 09