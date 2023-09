Huy: Guy Delhasse raconte Hugues Aufray en chantant

Et l’écrivain villersois de prendre sa guitare et de jouer quelques airs bien connus dans les mouvements de jeunesse. En attendant, durant cette petite soirée musicale sympa sans prétention, Guy Delhasse nous a présenté son nouveau livre "Bourg d’enfance" dont la grosse sortie est attendue le 26 janvier 2024. Un livre dont la préface est assurée par son ami, l’écrivain Marc Pirlet, et la couverture par Jean-Claude Servais, avec lequel Guy a fait ses humanités.

Ainsi, l’écrivain s’est coupé entre conférence et concert devant un public parsemé. Il est vrai que le distrait Delhasse avait dans l’annonce proposé le mois de février et non septembre… "J’ai écrit une biographie sur le chanteur du “Petit âne gris” il y a quatorze ans. Je me suis rendu chez lui, il habitait à côté de chez Johnny."

Guy entonne une autre chanson d’Hugues Aufray, prouvant qu’il est un vrai juke-box, un érudit de la chanson. Puis, il distille les anecdotes. "On l’ignore souvent, mais les droits d’auteur du “Pénitencier” lui reviennent, sourit Guy Delhasse. Tout comme c’est en entendant Céline que madame Dion a décidé de prénommer sa fille ainsi."

Franchement les absents ont eu tort, car la petite vingtaine de personnes présentes dans le chaleureux atelier de Thierry et Nathalie Cayman était ravie. Mieux, beaucoup disaient qu’il fallait le refaire. Après tout Hugues Aufray a été annoncé à quatre reprises à Huy, et n’est jamais venu…