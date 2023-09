Berloz: le concours photos du CCE continue

Dans chaque bulletin communal, deux planches de la BD sont publiées. Les citoyens sont invités à soumettre une photo en rapport avec le thème de la planche qui y est publiée. À l’issue de la dernière parution du Berl’Info, un nouveau thème a été dévoilé: il portera sur l’économie d’eau.

Un projet de longue haleine

En effet, en octobre 2022, le CCE a répondu à l’appel à projets Ener’jeunes, organisé par le cabinet du ministre du Climat, de l’Energie et de la Mobilité. Les enfants de Berloz se sont lancés dans la réalisation d’une BD photo intitulée "Les Enerkids à la conquête des Energ’humaine", compilant toute une série de conseils sur les différentes manières qu’il existe d’économiser de l’énergie. Il ne s’agit plus seulement de baisser le chauffage ou d’éteindre les lumières, mais bien de pousser l’effort un cran plus loin. Les petits conseillers proposent des astuces et des démarches plus abouties en vue d’économiser un maximum d’énergie. "Et ce projet leur a même valu d’être primés en avril dernier à l’occasion du concours Ener’jeunes !", se réjouit Christine Matagne. Pour le thème de ce mois-ci, le concours sera ouvert jusqu’en novembre prochain, quand le prochain Berl’Info sera publié, présentant de nouvelles planches, ainsi qu’un nouveau thème.

Des récompenses

Les enfants voteront pour la photo la plus originale et le vainqueur se verra récompensé de petits cadeaux, toujours reliés au thème de l’énergie, mais aussi d’un exemplaire de la BD reliée. "On l’a fait imprimer au centre d’impression de la province de Liège avec une couverture cartonnée, ajoute l’animatrice. C’est un projet qui nous tient beaucoup à cœur. On tenait absolument à sensibiliser tant les adultes que les enfants à la nécessité d’économiser l’énergie pour préserver la planète. Nous pensons que ça devient urgent à l’heure actuelle. Les enfants ont plein d’idées qu’ils partagent d’ailleurs en réunion toutes les deux semaines."

Le CCE a d’autres projets qu’ils comptent mettre en place très bientôt, toujours pour sensibiliser et accompagner les petits et les grands dans leurs démarches écologiques.

Pour participer au concours, envoyez votre photo par mail à christine.matagne@berloz.be ou venez la déposer à l’administration communale à l’attention du CCE.