Malgré les attelles, Lucie part pour Compostelle

Le dépassement de soi comme leitmotiv

Il y a 19 ans, en octobre 2004, après plusieurs années d’errance médicale, Lucie Daco se trouve être atteinte d’une affection rare. "Pendant longtemps, on n’a jamais su ce que j’avais. On m’a au final diagnostiqué le syndrome de Poems, explique-t-elle. Je ne savais plus bouger mes pieds, mes jambes. Je pensais que le mal allait passer, puis j’ai peu à peu perdu l’usage de mes mains." En décembre de la même année, elle est opérée d’urgence et on découvre un cancer de la hanche. Dix ans plus tard, en 2014, on lui détecte un cancer de la mandibule. Si elle a aujourd’hui des séquelles invisibles, il n’empêche que Lucie n’a pas retrouvé toute sa motricité. "Quand on a posé des mots sur ce que j’avais, j’ai commencé à réaliser ce qu’il se passait, mais je n’ai jamais eu peur. Je ne pouvais que remonter après ça."

Pendant sa revalidation, Lucie a re-musclé son corps en pratiquant plusieurs sports, comme l’aviron ou le ski, sans le retrouver complètement. "Je ne peux plus bouger mes pieds comme avant. J’ai longtemps caché mon handicap, puis finalement, j’ai laissé tomber. Je porte mes attelles tous les jours maintenant."

Ces péripéties médicales lui ont permis de dépasser ses limites jusqu’à aujourd’hui. "C’était un rêve de pouvoir marcher jusqu’à Compostelle. Rien n’aurait été possible sans mon ami Michel Purnelle. C’est lui qui s’occupe de tout. C’est mon sherpa comme il le dit souvent", lance Lucie Daco dans un sourire. "Mon objectif, au-delà de mes aspirations personnelles, c’était de montrer aux personnes porteuses de handicap que tout ça, c’est bien possible." Chaque jour, la Wanzoise partagera des images de son périple sur sa page Facebook "Le chemin de Lucie", pour se souvenir dans un premier temps, puis pour partager une expérience qui promet d’être enrichissante.