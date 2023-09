Les seniors hutois révisent leur permis

Pour débuter, les seniors ont d’abord effectué un test sous forme de QCM avec en parallèle, des conseils pratiques fournis par l’inspecteur Biesmans concernant chaque point abordé. "Le but est qu’ils voient où sont leurs lacunes et qu’ensuite, je puisse leur apporter les réponses et des conseils pratiques. Il faut savoir qu’à Huy, plus de 20 % des conducteurs ont plus de 65 ans. Il est donc nécessaire de les informer. " Les points abordés lors du cours, concernent le comportement dans les ronds-points, les nouveaux panneaux, les règles de stationnement ou encore les mesures de sécurité par rapport aux usagers faibles. "Nous voulons également mettre l’accent sur des points qui peuvent particulièrement concerner nos seniors comme les emplacements PMR par exemple ", explique Pierre Biesmans.

Une mobilité douce mais réglementée

Le vélo électrique séduit de plus en plus la population, dont les aînés. Seulement, tous ne savent pas qu’il existe aussi des règles de conduite aussi pour eux. L’inspecteur confirme, "Nous tenons à les protéger en les informant sur les dangers et obligations qui concernent les différents types de vélos électriques qui existent. Bien souvent, ils n’en savent rien. C’était donc tout l’intérêt de notre séance".