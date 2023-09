Les écoliers courent pour le Fair-Play

Après une petite réunion expresse avant le départ, le professeur tient avant toute chose à faire une piqûre de rappel à ses élèves: "Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin." Le tout naturellement ponctué d’un tonnerre d’applaudissements d’encouragement et de soutien. Ce sont d’ailleurs là des valeurs que le Fair-Play veut transmettre à ses membres participants. "Ça donne une image hyperpositive pour notre école et surtout pour nos enfants. Étant moi-même professeur d’éducation physique à la base, je pense qu’il faut les sortir du cadre et donner cet attrait pour le sport aux enfants. Ça leur permet aussi de découvrir autre chose", explique Robert Dardenne, devenu cette année directeur de l’école fondamentale. "On est très axés sur le Fair-Play dans le sport, mais c’est aussi quelque chose qu’on veut inculquer à nos élèves en classe."

Le relais: transmettre et partager

Cette année, le Panathlon Wallonie-Bruxelles, organisateur des 1 000 km Fair-Play, fête ses 20 ans. Il n’y aura pas de célébration particulière pour cette occasion à échelle communale. Pourtant, chaque édition est toujours une occasion de revaloriser la belle pratique sportive qu’est le Fair-Play. "Notre objectif, c’est de défendre et de promouvoir les valeurs positives du sport, comme le respect, l’engagement, la solidarité, la fraternité, l’entraide… C’est ça, le Fair-Play", explique Kathleen Monseu, membre représentante du Panathlon. "On cherche à développer toute une série d’outils et d’actions à tous les publics qui souhaitent s’investir pour un sport plus juste et plus positif." L’association sportive propose une vingtaine d’opérations et d’outils à l’attention de ses entités membres. "Elles ne participent pas toutes à chaque démarche, mais l’idée, c’est de transmettre un message, transmettre les belles valeurs du sport. C’est d’ailleurs aussi toute la symbolique qu’il y a derrière l’objet du relais."