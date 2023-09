Le nouvel atelier des Charcuteries Saint-Martin tourne à plein régime à Werbomont: "On a doublé le volume de production" (photos)

Pour rappel, ce projet, ambitieux et osé dans un contexte économique pas toujours rose, est porté par le Ferrusien Bernard Counasse, patron de la Maison Counasse qui gère trois Delhaize de la région (Proxy de Ferrières, AD de Barvaux et AD de Hotton). En 2017, il a lancé sa fabrication maison de charcuteries et salaisons, vendues au sein de ses boucheries et primées à plusieurs reprises. "Depuis toujours, on cherche à se différencier, à apporter un plus au client."

Vu le succès de ses produits, la demande en forte augmentation et le manque d’espace, le patron n’avait qu’une possibilité: se délocaliser et se doter d’un nouvel outil, plus grand, plus moderne, plus performant. "On était à l’étroit dans l’atelier du Proxy Delhaize à Ferrières, on a cherché ailleurs mais dans un rayon proche. On a trouvé dans le zoning de Werbomont: un grand hangar à louer qu’on a totalement réaménagé. Nous avions l’enveloppe, la structure, avec carte blanche pour la transformer. Parallèlement, nous avons dû créer une société à part, les Charcuteries Saint-Martin, pour pouvoir fournir d’autres enseignes que les nôtres. C’était la condition pour que le projet soit rentable: s’ouvrir à d’autres marchés."

En juillet 2022, l’atelier était opérationnel pour livrer les trois enseignes de la Maison Counasse. En février 2023, la charcuterie a commencé à produire pour d’autres enseignes et clients. Aujourd’hui, l’outil tourne à plein régime, six jours sur sept, et emploie huit personnes sur un espace de 750 m2 (dont 600 m2 rien que pour les ateliers). C’est trois fois plus grand qu’avant. Et totalement modernisé. "Nous avons construit un atelier dans l’atelier, avec des parois spécialement conçues pour l’alimentaire."

L’atelier a été équipé de nouvelles machines, d’une ligne de production automatisée et chaque salle a sa fonction: découpage, pesage, salage, séchage, conditionnement, chambre froide, stockage… Tout le processus de fabrication est géré par ordinateur pour assurer une constance dans la qualité. "C’est un superbe outil, se réjouit Bruno. On a augmenté notre volume de production tout en diminuant la charge physique de nos ouvriers."

Ce sont plus de 100 produits différents qui sont fabriqués à Werbomont: pâté, boudin, saucisson, pain de viande, lard, emballés sous vide ou sous gaz. "On reste un produit artisanal mais fabriqué avec des machines industrielles." La capacité de production actuelle s’élève à 180 tonnes par an, deux fois plus qu’à Ferrières. "À terme, on produira quatre fois plus." Ces charcuteries préemballées, on les retrouve désormais chez les artisans bouchers, la grande distribution et les épiceries fines. "On livre 55 points de vente actuellement mais le réseau va encore s’agrandir."

Un aspect tout nouveau pour Bernard Counasse qui, pour développer le réseau de distribution, a engagé un commercial. "Il gère les contacts clients, le marketing, la prospection, la fidélisation… Mais on tient à grandir calmement, sans brûler d’étapes. Là, on progresse doucement. C’est parfait !" Le patron tient aussi à garder la maîtrise de l’ensemble de la chaîne, depuis la production, jusqu’à la livraison et le réassort. "On veut garder le contact avec le client. C’est noter force."

Avec quel positionnement sur le marché belge ? "On est assez uniques sur ce secteur… De l’artisanat industriel, en Wallonie, c’est rare. Les enseignes Detry et autres ont aujourd’hui été rachetées par de grands groupes. Nous, on veut rester notre propre patron et garder cette différenciation, ce contact, notre valeur ajoutée."

Des projets, il y en a encore pas mal dans les cartons. Le prochain: lancer un jambon d’Ardenne certifié. "Ce sera un produit de haute qualité, notre produit ambassadeur: un jambon qui demande un temps de séchage de plusieurs mois et qui exige donc un espace supplémentaire. " La société est occupée à construire sur le site une annexe de 350 m2 pour cet espace de séchage et d’affinage qui sera prêt en 2024. "On va aussi bientôt parcourir les foires pour présenter nos produits et décrocher des marchés vers l’exportation."

Et ensuite ? Ça s’arrêtera là… Bernard Counasse l’assure. "On veut rester artisanal, une structure de taille raisonnable, en gardant la maîtrise et la qualité."