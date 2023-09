La première partie du Festival Sport Nature, c’est ce samedi

"La petite course pour les enfants se déroule dans la zone du camping, au bord de l’eau, précise le bourgmestre Patrick Lecerf. Pour les deux grandes courses, le même parcours est proposé depuis des années. Nous faisons visiter les plus beaux coins".

Après 1 km en commun avec la petite course, pour le grand parcours, les joggeurs se séparent, et se dirigent vers Hamoir Lassus, avec une petite incursion dans le parc du château. Ils montent sur le dessus des bois de Lassus pour atterrir sur la route de Sy. Ensuite ils traversent le village de Filot. Les sportifs retombent sur l’autre vallée, en plongeant sur Xhignesse. De là, ils vont rejoindre le nouveau RAVeL à Fairon. Ils reviennent par l’ancienne boucle de l’Ourthe. La course termine par le Ravel et la traversée de Hamoir, le long des berges.

"Il y a une côte assez longue de Hamoir Lassus, pour des joggeurs chevronnés, précise le bourgmestre. Pour la petite course de 8 km, les joggeurs partent directement sur Xhignesse. Et puis ils reprennent le même parcours. Elle ne comporte pas de grosses difficultés et est à la portée de tout le monde."

La seconde organisation du Festival Sport Nature, le Raid Trophy, se déroulera le 14 octobre. "L’inscription est obligatoire, poursuit le bourgmestre . Le Raid consiste en une combinaison de trois épreuves. Kayak, course à pied, et VTT. La zone parcourue couvre Hamoir et Palogne. L’épreuve se réalise par équipe de deux. De nouveau, nous avons voulu que les distances soient à la portée de tout le monde. C’est un beau défi à faire en famille, ou simplement avec des copains."

Le Festival Sport Nature se termine le 15 octobre, avec la marche Adeps, toujours au départ du hall omnisports.

Inscriptions: https ://www.festivalsportnature.be/