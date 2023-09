Intercepté avec de la drogue dans la voiture

Le prévenu, en détention préventive pour stupéfiants et entrave méchante à la circulation dans le cadre d’un autre dossier, arrive menotté devant la justice hutoise ce jeudi, il nie la prévention pour vente: "C’est uniquement pour ma consommation personnelle", lance cet homme d’origine tunisienne âgé d’une quarantaine d’années.

Son conseil, Me Thirion, avance ses arguments: "Il y a déjà eu une condamnation pour des préventions reprises dans ce dossier le 9 juin 2021. Mon client a déjà été jugé, et notamment pour des faits de détention de drogue, il a été condamné à 80 h d’intérêt général, qu’il a accomplies", relève d’abord l’avocat.

En ce qui concerne la correspondance, "on y retrouve que quatre ou cinq messages que le parquet considère comme pertinents depuis 2019, cela fait peu, estime-t-il. Mon client a des explications concernant tous ces messages, il conteste être vendeur. Je demande l’acquittement pour la vente, on doit considérer qu’il y a déjà été jugé et s’il y a lieu de rajouter une période infractionnelle, je demande que l’article 65 du code pénal soit appliqué, et à titre infiniment subsidiaire, la plus extrême indulgence", a-t-il conclu.

Frédéric Lykops, pour le ministère public, lui répond: "Le 17 février 2021, Monsieur envoie des photos de produits stupéfiants, quel intérêt si on est consommateur ?" demande-t-il, avant de revenir sur certains messages dans lesquels on demande au prévenu s’il est disponible. "Par ailleurs, on est sur un niveau de consommation qui est fort peu courant. Et quand il a été intercepté, il était accompagné dans la voiture d’une personne qui ne décrit pas le même trajet, ce qui discrédite ses propos. Cela m’amène à déclarer les préventions établies".

Le prévenu a déjà été condamné en juin 2021 pour entrave méchante à la circulation, et le 20 février 2021 pour détention de stupéfiants. Compte tenu du fait que la justice est aujourd’hui saisie de faits de détention et de vente sur une période plus large, il a demandé peine complémentaire de 150 h de travail.

Jugement le 19 octobre.