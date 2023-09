Inquiété pour des déchets métalliques

Souhaitant rendre service à un collègue de chantier, il a sorti du site de la centrale nucléaire de Tihange une plaque de tôle en inox ainsi que trois tiges filées. Puis, une fois à l’extérieur, les a descendus de son véhicule pour les lui donner, le tout sous l’œil de caméras de surveillance.

Devant la justice hutoise, le trentenaire se défend: "Je faisais du terrassement pour une société. Oui, j’ai chargé la tôle dans mon véhicule, qui a été fouillé en sortant. La plaque était visible au moment du contrôle. J’avais eu l’autorisation", explique-t-il.

Le Ministère public, représenté par Frédéric Lykops, ne l’entend pas de cette oreille: "C’est un garde qui a surpris ce travailleur en train d’embarquer cette plaque de métal. Les pièces, qui provenaient d’un chantier, ont été sorties de la centrale sur un parking public rue de la Justice. Monsieur nous dit qu’il a accepté de rendre service, qu’il n’y avait pas de volonté de nuire, que la tôle est sans aucune valeur, qu’elle était à vue au moment du contrôle de G4S, mais il n’y avait pas de bon de sortie signé par Electrabel, alors qu’il y a pourtant une procédure stricte qui est expliquée quand on travaille sur le site", relève-t-il, considérant la prévention établie. Il réclame la suspension du prononcé, et trois mois de prison pour l’autre prévenu, absent lors de l’audience.

Son conseil n’est pas de cet avis et demande l’acquittement: "Ces métaux devaient servir pour un barbecue, Engie ne réclame rien et est d’ailleurs absent", pointe-t-il. Quant à la tôle en question, il ajoute: "Elle ne faisait même pas partie des éléments commandés par la société, ces pièces étaient destinées au rebut et vu leur nature, le chef de projet a considéré qu’il ne fallait pas demander de bon de sortie".

Lisant à voix haute certains mails internes de la société, l’avocat a également souligné l’embarras dans lequel l’entreprise se trouve aujourd’hui, "suite à une regrettable erreur émanant d’un manque de respect de la procédure en interne. Il ne s’agit pas d’un vol", a-t-il conclu.

Jugement le 19 octobre.