Elles ont embelli leurs façades.

Les gagnants du concours des façades fleuries 2023 sont connus. C’est lors de l’activité Villers-le-Bouillet en fête qu’ils ont été présentés. " Aux façades fleuries, nous avions ajouté la présence, ou pas, d’un parterre", explique l’échevine Marie Vandeuren. Six personnes ont été récompensées à Villers-le-Bouillet, Warnant-Dreye et Vaux-Borset. Un prix de la participation a été attribué à une habitante de Villers. Les heureux élus ont gagné des bons cadeaux chez la fleuriste Damalou et à la pépinière Les Jardins de Villers.