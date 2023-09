Cedivins forme à l’œnologie, à Pailhe

Dissocier l’étude de l’œnologie et la pression d’un cours, c’est comme cela que Cédric Deblandre, ancien habitant de Clavier et maître d’hôtel sommelier depuis plus de vingt ans, a décidé d’enseigner à qui le souhaite la science viticole. Après avoir gravi les échelons du métier assez rapidement, notamment en travaillant dans des établissements belges et français à une ou deux étoiles. "Lorsque l’on est sommelier, on est très vite taquiné par des amis qui nous demandent des conseils d’assortiments, des bouteilles à prix réduits, etc, explique Cédric Deblandre. Un jour, on m’a suggéré l’idée de donner des formations, et je me suis dit pourquoi pas, mais en plus de mon travail."