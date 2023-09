Belle réussite pour la 5e balade ferrusienne

La balade se déroulait le troisième samedi du mois de septembre, mais cette année, cela ne tombait pas en même temps que la fête du tennis de table, qui aura lieu le week-end prochain. C’est Gilles, un ami passionné de rallyes qui organise la balade . "Il y avait deux catégories, explique-t-il. La catégorie “randonneurs”, c’est une simple balade. Les participants partent en promenade, profitent du paysage sur une distance de 160 km. Pour la catégorie “initiés”, les pilotes devaient prendre des routes avec des signalisations bien précises. Ce sont des épreuves qui permettent de départager les équipages. Ils font 40 km en plus que les “randonneurs”. Cette année, pour changer les données, les concurrents devaient utiliser des cartes, à la place des road books habituels. Le parcours a été défini en évitant au maximum les grandes routes, les centres de village, les quartiers résidentiels."

L’organisateur a privilégié les beaux chemins et paysages remarquables. Une partie se déroulait du côté de la province de Luxembourg, vers Érezée, Herbet, avec une halte dans une brasserie, et la seconde partie, du côté du Condroz, vers Clavier. Le soir, plus de 250 soupers étaient prévus. Les bénévoles du club, aidés par les membres du Patro, ont assuré le service. Ce week-end, toute l’équipe remettra les couverts. Les festivités reprennent ce vendredi, des 18 h 30, avec l’apéritif et le Beer pong ; samedi, dès 10h avec une balade balisée de 1 km, une animation musicale et le karaoké en soirée ; dimanche, dès 11 h, l’apéro del fiesse, le cochon à la broche et le lotto Bingo.

Li fiesse di Ferrières rue de Lognoul, 1 A.