93 jeunes de 15 pays accueillis par le Rotary Club Huy Rondia

Dernièrement, comme il le fait depuis 6 années, le Rotary Club Huy Rondia s’est fait l’hôte des jeunes (15 à 19 ans) étudiants étrangers arrivés en Belgique dans le cadre du Youth Exchange Program (YEP). L’accueil a eu lieu dans les bâtiments de l’Institut industriel agronome de Huy (ISI). "Il s’agit de jeunes accueillis dans le district 2160 reprenant les provinces de Liège, Namur, Luxembourg et le Grand-Duché du Luxembourg, précise Jean D’Alessandro, responsable communication pour le Rotary Club Huy Rondia. Ils étaient au nombre de 93 et proviennent de 15 pays dont l’Argentine, le Mexique, la Colombie, l’Australie, le Canada, les États-Unis… Leurs parents d’accueil étaient également invités à les accompagner en plus des responsables du Rotary Club dont ils dépendent."