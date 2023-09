Le 12 avril 2022, la police a été appelée à intervenir à Couthuin. L’objet de cette intervention ? Un homme visiblement dans un état d’ébriété avancé. Il titubait, devait se tenir pour ne pas tomber, tenait une cannette de bière à la main et les petites sœurs attendaient sagement dans son sac à dos. C’est bien simple, il était dans un tel état qu’il ne s’en souvient pas… Rien d’autre à signaler si ce n’est que les policiers ont jugé qu’il tenait des propos "inquiétants".

"C’est vrai, quand je suis bourré, il paraît que mes propos sont choquants. J’ai souffert depuis l’enfance donc, oui, cela peut arriver. Je n’ai jamais su arrêter l’alcool", a-t-il déclaré, ce mercredi, devant le tribunal correctionnel de Huy.

Qu’a-t-il bien pu dire de si inquiétant et surtout, comme l’a relevé le juge, quels propos peuvent à ce point être pris au sérieux dans un tel état ? Et le juge de citer lesdits propos: "Je vais me faire sauter avec un gilet d’explosifs" ou encore "Prends ton arme et tire une balle dans ma tête".

"Vous avez des armes, des explosifs ?", lui a ensuite demandé le juge. Non, tout au plus a-t-il confié avoir un katana (sabre) parce qu’il aime ça. Le parquet soulignera néanmoins ses trois condamnations pour infraction à la loi sur les armes.

Ce qui semble évident, c’est que cet homme a du mal à se gérer lui-même. Il est sous administration de biens et ne cache pas que c’est parfois compliqué pour lui de travailler. Quant à respecter de quelconques conditions, n’en parlons même pas ! Tout en estimant que les faits sont à requalifier concernant un potentiel danger d’attentat, le parquet ne s’est pas opposé à un sursis probatoire, "mais avec une peine sérieuse et une réelle volonté de s’en sortir via un suivi", et cela même si un précédent sursis a été révoqué… Précisément parce que les conditions n’étaient pas respectées.

Pas facile, en effet, pour cet homme qui a dû être sevré dès la naissance, en raison de problèmes de consommation de drogue et d’alcool de sa mère, et qui a ensuite passé son enfance en pouponnière puis en centre… "Il n’a, à aucun moment, porté atteinte à l’intégrité physique de quelqu’un, si ce n’est la sienne. Alors oui, il a peut-être tenu des propos qui peuvent être qualifiés d’inquiétants mais aucun comportement criminel ne peut lui être reproché", a indiqué l’avocate du prévenu, sollicitant purement et simplement l’acquittement.

Jugement le 18 octobre