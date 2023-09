Marchin: une nouvelle saison où Latitude 50 ira cueillir de l’humain

C’est reparti pour un tour à Latitude 50. Déjà le vingtième, l’air de rien, du côté du pôle des arts du cirque et de la rue implanté à Grand-Marchin et doté depuis un an maintenant d’un cirque en dur avec des gradins de 300 places. Un outil qui doit maintenant libérer toutes ses ressources (10,5 m de hauteur libre, équipements au sol…) dans une saison de tous les possibles pour Olivier Minet et son équipe. "Le projet continue à mûrir. On est sur le même nombre de spectacles que les années précédentes. Ce qui change, c’est qu’on peut partir sur de plus gros événements, considère le directeur général et programmateur à Latitude 50. Et ce sera le cas avec deux festivals avant la traditionnelle Nuit des fanfares en clôture de saison, le 1er juin, où nous aurons le bonheur d’accueillir les Canadiens de “My son the hurricane”, des bêtes de funk infusée de cuivres."