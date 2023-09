La Commune de Nandrin veut rejoindre le projet supracommunal de piste d’athlétisme à Huy

"Pour le premier dossier, recalé, la Ville de Huy avait déjà lancé un appel aux Communes et nous avions répondu positivement", rappelle le bourgmestre, Michel Lemmens. Mais le projet n’avait pas été retenu pour les subsides. Un nouveau dossier va être déposé auprès d’Infrasports. "Et nous voulons en être. Nous avons pris l’accord de principe au collège ce 14 septembre et nous allons passer le point au prochain conseil communal."

En "rentrant" dans le projet, la Commune de Nandrin voit une opportunité pour ses citoyens de pratiquer un sport qui n’existe pas sur son territoire. "Beaucoup de Nandrinois sont affiliés au club d’athlétisme de Huy. Et puis il y a nos écoles… On pourrait les impliquer. Nous les avons sondées et elles sont enthousiastes et demandeuses. Des clubs pourraient se créer. Il est clair que nous serions incapables de financer une telle piste chez nous. Rejoignons donc le projet voisin."

Par ailleurs, sur le plan financier, un projet supracommunal donne droit un taux de subsidiation plus élevé. "C’est dans le décret, si le projet est porté par une association de Communes ou par des Provinces, le taux de subvention des travaux est majorité de 10%", explique encore le mayeur de Nandrin.

Pour l’instant, la Commune de Nandrin est la seule à avoir officiellement apporté son soutien, ce qui réjouit le bourgmestre en titre de Huy, Christophe Collignon. "J’espère que ça va susciter l’intérêt d’autres Communes, que Nandrin va servir d’exemple. Nous allons d’ailleurs relancer les Communes voisines… Il y a un vrai intérêt pour toute la région. Le club d’athlétisme de Huy fonctionne bien, compte 800 membres, qui viennent de partout, du Condroz aussi. Sans compter tous ceux qui viennent s’entraîner sur la piste, profiter des installations. C’est en tout cas un projet que je veux voir aboutir."

Et aujourd’hui, le dossier semble aller dans le bon sens. Le terrain est désormais localisé: le long du Long Thier, à l’entrée de Huy. "La Ville de Huy a en effet réalisé un échange de terrains, avec la société de logement Meuse Condroz Logement, sur les hauteurs de Tihange. Il fallait de l’espace donc trouver un autre endroit et ce site-ci est idéal."

Il faut à présent redéposer le dossier auprès d’Infrasports pour obtenir des subsides. Et Christophe Collignon est convaincu que la carte de supracommunalité est la clé, un "plus" pour que le dossier passe… "Dans le contexte actuel, il faut dépasser l’égoïsme communal pour des projets collectifs. Comme cela a été fait pour la piscine de Saint-Roch Ferrières ou le projet de hall sportif entre Clavier et Ouffet. Les enjeux sont là… De tels projets, réalisés seuls, asphyxient les Communes."

Quelle forme prendrait ce projet supracommunal de piste d’athlétisme ? Il est trop tôt pour le dire. "La formule pourrait être une prise de parts des Communes partenaires dans une future intercommunale. En contrepartie, on pourrait impliquer les écoles des Communes partenaires , apporter des avantages, indique Christophe Collignon. Rien n’est encore chiffré à ce stade. Tout ça doit être précisé mais c’est clairement vers ça qu’on doit aller." Le mayeur nandrinois complète: "Oui, à ce stade, c’est un engagement de principe."

Et si le projet se confirme, il s’agirait, du moins en province de Liège, de la première piste d’athlétisme supracommunale.