Dossier Prieuré à Amay: une enquête publique sur l’élargissement de la rue des Larrons

Cette étape découle des recommandations faites par les autorités amaytoises (déjà dans les conditions d’octroi à l’époque du premier permis) et régionales (dans l’avis négatif du fonctionnaire délégué) concernant essentiellement la problématique de l’accès au site par l’étroite rue des Larrons à l’opposé de l’entrée par le porche côté Grand-Place (rue Pascal Dubois). Entrée pour laquelle les pompiers de la zone de secours Hemeco avaient également exigé des adaptations pour faciliter l’accès à leur charroi en cas d’intervention, et ce bien avant que l’ancien Prieuré soit ravagé (ne restent que les murs porteurs) par un incendie qui s’est vérifié être d’origine volontaire, le 26 février 2023.

Rabotage sur la propriété du Prieuré

Après avoir commandé une étude de mobilité au bureau Pluris, il avait été un moment question de mettre la rue des Larrons en sens unique (dans la descente) avec un accès au Prieuré uniquement en venant du haut. "Mais les riverains des rues supérieures s’y étaient opposés craignant le trafic que cela allait générer dans leur quartier, rappelle Julien Dutrieux, responsable du développement immobilier pour le Groupe Horizon. Finalement, on maintiendrait la circulation à double sens avec un élargissement partiel de la rue et surtout à hauteur de l’entrée du site pour avoir 4 mètres de voirie. Cela devait passer par des accords avec les propriétaires riverains. Ceux-ci s’avérant très compliqués, on a trouvé une solution qui convient aux pompiers en rabotant sur notre propriété et précisément les murs sur les coins. Cela améliorera au passage la visibilité dans le virage."

Le décret voirie soumis à enquête publique concerne également toute la zone interne à affecter et qui sera accessible au public dans un maillage entre la rue des Larrons et la rue Pascal Dubois (où sont situées les deux entrées). "Elle reprend la traversée par le parc, la cour intérieure, les escaliers vers le vide-bouteille, l’esplanade avec point de vue, et toute la zone de promenade."

Le dossier peut être consulté sur rendez-vous au service urbanisme de la Commune d’Amay. Les éventuelles réclamations et observations sont attendues pour le 19 octobre au plus tard (par courrier ordinaire ou électronique).

C’est du feu vert espéré sur ces aspects touchant à la mobilité que dépendra la suite du projet au Prieuré. En attendant, le Groupe Horizon peaufine son dossier urbanistique en y apportant quelques retouches (toitures, balcons) sur base des desiderata formulés jadis par les opposants au dossier tel quel (pas à l’idée de redonner vie au chancre). Dont l’ASBL "Les amis des pierres" rassemblant plusieurs défenseurs du patrimoine local.