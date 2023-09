Amay : la gratuité des repas chauds accessible à tous les élèves dans 5 écoles communales

400 repas pour les écoles

Compris ceux commandés par l’école libre Saint-Pierre (pas concernée par le système de gratuité), cela représente au total 400 repas chauds qui sortent 4 jours par semaine des cuisines collectives du CPAS ("La Table de l’Abbaye" située à la Paix-Dieu). "Ils sont acheminés dans les écoles et sont distribués à une température minimale de 65 degrés imposée par l’Afsca. Notre leitmotiv, c’est de la variété avec de la qualité: des fruits bios, des produits laitiers et de la viande de Wallonie, et des pommes de terre locales", souligne Damien Wirtz, le responsable des cuisines collectives du CPAS (10 personnes) qui décide des menus et les transmet à l’avance aux écoles qui peuvent ainsi les relayer vers les parents. À terme, les familles pourront ainsi choisir le(s) jour(s) où leurs enfants prendront le repas chaud à l’école. D’expérience dans 4 implantations jusqu’à cette rentrée, tous les parents ne s’inscrivent pas nécessairement dans le projet. "Repas gratuits comme payants (4,2€ par jour), 75% des élèves le prenaient", rapporte tout de même Éric Englebert, le président du CPAS d’Amay.

Mais ici, dans un premier temps du moins, une période d’obligation à tous les élèves est d’application. "Pour qu’ils se rendent compte que tout cela est positif pour eux et pour éduquer peut-être aussi leurs palais à de nouveaux goûts d’aliments afin de les fidéliser aux repas chauds (NDLR: l’opération charme passera parfois par le travail des légumes en purée…) ", considère Jean-Philippe Thirion, le directeur de l’implantation des Tilleuls et de celle d’Ampsin où ce vendredi clôturait la première semaine d’application de la gratuité des repas chauds à toutes les classes. Et de rappeler que ce service vient combler un vide chez certains enfants n’ayant parfois pas de repas chaud… ni équilibré à la maison. "On fera un bilan après cette période d’obligation, puis il y aura peut-être des adaptations: il ne servirait à rien d’obliger 100 enfants à prendre le repas chaud gratuit si on se rend compte que seuls 80 le mangent. Cela évitera du gaspillage et des déchets." Car il arrivera durant cette période "d’essai obligatoire" que des élèves ne mangent pas leur repas sur avis des parents où la tradition est de manger chaud en famille le soir.

Tendre vers le vrac ?

Afin de limiter d’autres sources de pertes, les cuisines du CPAS préparaient parfois aussi une petite portion de maternelle pour les "petits" mangeurs parmi les élèves de 1ère et 2e primaire. "Dans le même objectif de diminuer les déchets, on réfléchit aussi à la solution du vrac plutôt que des barquettes individuelles", avance Éric Englebert conscient cependant des besoins en personnel supplémentaire qu’impliquerait cette formule dans les écoles. Or, les institutrices relayées ensuite par les accueillantes doivent déjà composer dans la formule actuelle, à écouter Jean-Philippe Thirion. "Les repas chauds mobilisent du personnel car beaucoup d’enfants jusqu’à la 2e primaire ne savent pas manger seuls et nécessitent une présence physique pour les aider même si les repas des petits sont prédécoupés."

La Table de l’Abbaye (restaurant des cuisines collectives à la Paix Dieu) est ouverte au public du lundi au vendredi de 12h à 13h