A Waremme, le bois du Wachnet et son étang vont faire l’objet d’aménagements

Le cœur du projet, c’est la mise en valeur des points d’eau (étang et ruisseau) situés dans le bois. "Il s’agit d’abord de réfléchir aux cheminements à créer pour permettre aux visiteurs de découvrir les richesses du lieu", avec la volonté de suivre les cheminements "naturels" et de limiter au minimum les aménagements. La sécurité sera toutefois au centre de l’attention car "la chute d’un promeneur dans l’étang pourrait avoir de graves conséquences".

Mais ce n’est pas tout puisqu’en plus d’étudier les cheminements qui sillonneront le site, le barrage existant sur l’étang va être remplacé. "On va construire un véritable pont-barrage qui permettra un franchissement aisé et sécurisé, ajoute l’échevin. Il permettra aussi une meilleure régulation du niveau de l’eau de l’étang." Le but, également, c’est de créer une lame d’eau destinée à oxygéner le ruisseau situé là. "La largeur du pont-barrage sera suffisamment large pour permettre le passage de cyclistes et de personnes avec une poussette." À noter qu’un second barrage est envisagé en vue de créer une deuxième lame d’eau. C’est là, près de cet éventuel second barrage, qu’une zone de détente et d’observation sera créée. "Cet aménagement sera également très léger pour s’intégrer au mieux au cadre naturel."

Une prairie fleurie, des balises, des haies…

Sur le site se trouve également une prairie fleurie d’un demi-hectare où papillons et autres insectes pollinisateurs s’adonnent à leur sport favori: butiner. "Là, on va enrichir le biotope avec la mise en place de plantes mellifères et d’arbres fruitiers", ajoute Julien Humblet, qui précise qu’un sentier en dolomie y sera aménagé ainsi qu’une zone d’accueil avec bancs, poubelles et quelques modules de jeux pour les enfants.

Et pour permettre aux visiteurs de se retrouver facilement sur le site, un balisage sera installé. "Pour les aider à s’orienter mais aussi pour les aider à ne rater aucun des éléments d’intérêt de la zone. L’aspect didactique sera d’ailleurs pris en charge par le PCDN (NDLR: Plan communal de développement de la nature) ."

Et pour délimiter le Wachnet, la Ville n’a pas prévu de clôturer l’entièreté du site. "La haie vive située au sud du bois sera conservée, mais on y taillera un passage pour permettre un accès direct au musée Hexapoda. La clôture déjà présente à l’est de la parcelle piscicole sera elle aussi maintenue et une haie dissuasive y sera probablement plantée. Aucun engin à moteur ne pourra en tout cas accéder au site."

Notons aussi que la gestion et l’entretien du site seront confiés à l’ASBL Environnement et Progrès, avec le soutien des services de la Ville.