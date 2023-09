Huy: la formation des instituteurs passe en master à la Haute École Charlemagne et à Helmo

Historiquement toutes deux formatrices de futurs enseignants, la Haute École Charlemagne (rue Grégoire Bodart) et Helmo (rue Vankeerberghen) ont vécu une rentrée académique "tournant", ce jeudi. L’heure est à la mise en application de la réforme de la formation initiale des instituteurs et enseignants désormais dispensée en 4 années avec un diplôme de master à la clé (et non plus de bachelier en 3 ans). "Chez nous, il s’agit précisément d’un master en enseignement section 2 pour des instituteurs de la 3e maternelle à la 6e primaire, souligne Emmanuel Lomba, coordinateur pédagogique à l’antenne hutoise de la Haute École Charlemagne (qui en compte deux autres à Liège et Verviers). Nous n’avons pas senti d’impact de l’allongement d’une année sur les inscriptions en 1ère. On est une petite entité et on est sur les chiffres des années précédentes avec une classe de 25 élèves en master donc."