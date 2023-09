Amay: un Apéro poéVie à la Maison de la poésie

Ce samedi 16 septembre, la Maison de la poésie d’Amay propose deux animations orientées vers le bien-être en poésie sous l’appellation d’un "Apéro poéVie". Elle aura pour invité Fabian Bastianelli en sa qualité de thérapeute en shiatsu et d’animateur en méditation qui partage son savoir au centre Résonances (Huy) et à l’école Odo Shiatsu (institut tibétain à Tihange). Ce dernier proposera tout d’abord à 16h un atelier d’initiation à la méditation et au shiatsu. La soirée se poursuivra avec la présentation des Editions du Renard blanc fondées par Fabian Bastianelli et Stéphane Cuypers, et axées sur les ouvrages abordant le bien-être. Après deux premières publications des cofondateurs, s’y trouve désormais également "Un instant shiatsu", le nouvel ouvrage écrit par Fabian Bastianelli et sorti de l’imprimerie de la Maison de la poésie d’Amay qui en assurera également la distribution.