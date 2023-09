Wanze : la rentrée plein pot du centre culturel après les Wallo

Pour l’heure, c’est par le vernissage d’une exposition que les projecteurs sortiront de leur retraite estivale, ce jeudi, pour se braquer sur l’univers graphique de Mydatah et ses photos retravaillées de portraits anonymes et de coureurs cyclistes. Suivront sous les cimaises plus tard dans la saison, Cynthia Evers (corps vieillissants), Isabelle Grevesse (papier de récup’) et, en première du genre pour le jeune public, Anne Crahay (illustratrice).

Le nouveau Vauchel

Côté scène, après un tour de chauffe assuré par la troupe d’impro "Wanze upon a time" le samedi 30 septembre, la salle Catoul se laissera guider par "Cabane. Cabane !", nouveau spectacle de Philippe Vauchel parce qu’on peut être prophète en son pays wanzois. Preuve en est, l’ajout d’une deuxième représentation le 18 octobre, celle du 19 étant déjà complète. "Nous avons 6 spectacles de théâtre cette saison, partage la programmatrice Vanessa Chabothier. Avec notamment “Dans l’ombre de Gil Jourdan”, par ailleurs assorti d’une exposition, sur le dessinateur et scénariste hutois Maurice Tillieux à l’occasion du centenaire de sa naissance. On aura aussi ”Italie-Brésil 3-2” évoquant le mythique match de Coupe du monde de football vécu depuis un village italien."

Pour les amateurs de musique, sont pointés Atrypic Trio en petit’dej concert, Ablaye Cissocko & Cyrille Brotto en sonorités du monde, Wadji Riahi Trio en jazz et le trio féminin Las Iloronas entre slam et chansons traditionnelles.

Le jeune public sera comme chaque année gâté avec une proposition de spectacle par période de congés scolaires. "Et notamment dans le cadre du festival Éclosions pour un public de 0 à 6 ans avec le spectacle “bABBYSSES” et son décor textile en fils crochetés", précise l’animatrice Charline Riga.

www.legraindart.be

L’agenda complet sur www.centreculturelwanze.be