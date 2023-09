Villers-le-Bouillet: Villers en fête déménage sur le site du hall dans un nouveau concept

Nouveau lieu et nouvelle formule pour "Villers en fête" ces samedi et dimanche. Les traditionnelles festivités locales de la mi-septembre se développeront en effet du côté du hall omnisports et ses abords. "L’année dernière, nous les avions organisées sur la place Verte où nous avons malheureusement joué de malchance avec la météo, ce qui nous avait d’ailleurs forcés à annuler les animations du samedi. Ce week-end, tout se passera sur le terrain de football où sera planté un chapiteau. Et si le temps ne s’y prête pas, on a prévu une solution de repli dans le hall, précise Marie Vandeuren, la présidente du comité culturel villersois qui, et c’est aussi une nouveauté, étendra sa traditionnelle collaboration avec la Commune à diverses associations locales. Nous aurons le soutien du Patro, des comités de village de Warnant et de Vaux, ainsi que de Festi’Villers. Initialement, nous avions songé à proposer une sorte de jeux intervillages impliquant un maximum d’associations et clubs sportifs de l’entité, mais on a dû revoir nos plans."