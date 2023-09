Motocyclisme - Champion de France en 600cc, le Modavien Micka Coupé rêve désormais d’endurance

Au guidon depuis plus de dix ans, le Modavien Micka Coupé avait mis sa carrière en pause depuis six années. En début d’année, c’est avec le team SEP qu’il a repris la compétition, initialement pour se laisser le temps de reprendre ses marques. Mais à force de signer des résultats réguliers, le jeune franco-belge a su se hisser en haut du classement au championnat. En deuxième partie de saison, il s’est même offert le luxe de remporter quatre courses d’affilée, de quoi le placer en bonne position avant la dernière manche, à Nogaro. "Avec deux podiums sur le dernier week-end, je me suis assuré du titre, mais un contrôle des officiels en fin de course a remis ce résultat en doute car une pièce de plastique coupée a été jugée non conforme. Cette décision est donc entre les mains des juges maintenant."