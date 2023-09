Wanze : tous à l’abri du "boyscout" Vauchel dans "Cabane. Cabane !"

Radeaux de sauvetage sur terre

Dans sa forme, ce nouveau Vauchel mis en scène par Jean-Michel Frère est à comparer à une veillée avec les spectateurs formant un cercle au centre duquel le comédien et sa musicienne vont évoluer. "J’ai longtemps été scout et j’avais la responsabilité de la veillée, se souvient Philippe Vauchel. C’était un moment privilégié qui rattrapait les couacs de la journée en créant un grand sentiment d’appartenance. Ma vie artistique est une veillée prolongée où les spectateurs viennent vivre des émotions collectivement."

Quant au contenu, il a trouvé ses germes en période de confinement où Philippe Vauchel s’est senti citoyen du monde comme jamais mais a aussi été bouleversé par ces gens qui avaient le sentiment de ne plus exister. Et puis, un jour, il tombe sur une citation de Sylvain Tesson: "Cabane: radeau de sauvetage sur terre". C’est le déclic… "On a cruellement besoin de s’abriter momentanément du monde pour mieux le braver, illustre le Wanzois qui a aussi lu la Polonaise Olga Tokarczuk. Pour elle, on a tous deux maisons: une clairement située sur un plan, et l’autre plus mystérieuse et intime. C’est sur cette deuxième maison que le spectacle apporte un éclairage en retraçant une grande partie des cabanes que nous avons fréquentées dans notre vie. Depuis le ventre maternel jusqu’à la tombe ou l’endroit où sont dispersées les cendres."

Adresse directe et intimité

Sans trop en dévoiler, Philippe Vauchel évoquera notamment la cabane de notre corps "dont on est le propriétaire sans savoir ce qu’il se passe à l’intérieur". Celles au sommet des arbres de Cornouailles en Papouasie. Et celle de son enfance dans une forêt entre Marche et Marloie sous trois bouleaux. "Elle a été fondatrice. C’est la première fois de ma vie où je me suis dit: je suis. Je n’y suis jamais plus retourné."

Par deux soirs au centre culturel de Wanze, la cabane sera celle du cercle des spectateurs entre mots, notes de musique, chanson parfois, mais aussi longs moments de silence volontaires. Pour Vauchel, ce spectacle est aussi un retour à l’essentiel, sans vidéo, ni effets de lumière. Un besoin ressenti après avoir participé à une superproduction onéreuse du côté de la Suisse. "J’ai ressenti le besoin d’autre chose. Je reviens avec un des spectacles les plus simples qu’il m’ait été donné de jouer, mais pas le plus simple à jouer avec ses moments de silence. Un vrai spectacle d’adresse directe et d’intimité."

Les 18 et 19 octobre à 20 h www.centrecultureldewanze.be