Les orages ont fait des dégâts à Faimes et Remicourt

Une maison évacuée à Viemme

À Viemme par contre, la situation était plus délicate puisque les occupants d’une habitation ont dû être évacués par précaution sous ordre des pompiers. "Les secours ont estimé qu’il était préférable de ne prendre aucun risque. Il s’agit d’une vieille maison dont une partie des fondations s’est effondrée suite à des infiltrations d’eau." Les autorités estiment que 30 à 45 litres au mètre carré sont tombés sur une très courte période de temps. "C’est ce qui a posé problème. Bien que nos avaloirs étaient opérationnels et que nos équipes ainsi que les villageois ont été très réactifs, il était impossible de gérer autant d’eau à la minute", explique encore l’échevin faimois. En réponse à cela, de nouvelles infrastructures vont voir le jour afin de limiter les dégâts dans le futur, avec notamment un bassin d’orage à Borlez.

Remicourt: 15 interventions

Du côté de Remicourt, les rues de la Victoire, des Combattants et Joseph Wauters à Lamine ont été principalement touchées tout comme à Hodeige au carrefour situé rue de Basse Voie. Au total, une quinzaine d’interventions des pompiers de la zone de secours de Hesbaye ont été nécessaires sur la seule commune remicourtoise. "Nous voulons prévenir le plus possible ce genre de situation à l’avenir. C’est pourquoi nous comptons analyser la situation avec l’aide d’un bureau d’étude", précise Thierry Missaire, le bourgmestre de Remicourt.