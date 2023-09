Le chantier de réfection sur la N66 entre Huy et Modave tombe mal

Lundi matin, les citoyens ont été nombreux à s’interroger sur ce chantier-surprise dont personne n’avait entendu parler. Aucune information n’a en effet été communiquée en amont via les canaux officiels du SPW ou des Communes concernées (Modave et Huy, elles-mêmes visiblement pas informées). Les automobilistes n’avaient donc pas pris leurs dispositions pour éviter les lieux. Les bouchons ont été conséquents, que ce soit en amont ou en aval. La nationale est en effet l’axe principal pour relier Huy au Condroz. Par ailleurs, les feux tricolores, mal réglés, ont aggravé la situation. "Nous avons observé un dysfonctionnement dans la synchronisation des feux, reconnaît le SPW, ce qui a engendré des files. Ce dysfonctionnement est maintenant résolu."

Aux heures de pointe, cependant, le trafic reste fortement perturbé. Et pour cause: il n’y a que peu d’alternatives pour éviter la N66, d’autres chantiers bloquant les potentielles déviations. La traversée de Vierset est en travaux jusque fin septembre et est interdite à la circulation. Contourner le chantier par le bois de Tihange (via le chemin du Chera) est tout aussi impossible, la rue étant fermée depuis novembre dernier pour des travaux de réparation d’une fuite au pertuis du ruisseau Bonne Espérance. "La seule solution, c’est d’emprunter la vallée du Hoyoux puis de remonter par le Pont-de-Bonne ou d’aller vers le Fond d’Oxhe à Nandrin, indique le bourgmestre f.f. de Huy, Éric Dosogne, mais ça reste des détours conséquents. Si le premier tronçon de la liaison Tihange-Tinlot avait été ouvert, on aurait pu avoir un deuxième accès efficace. Mais la Commune de Modave fait obstruction…"

Des nuisances, mais pour plus de sécurité

Et ouvrir temporairement le chemin du Chera, comme le suggèrent plusieurs citoyens ? "Techniquement Impossible, coupe le mayeur hutois. Et quand bien même, la rue est mise en circulation locale et il n’est pas question de polluer les Tihangeois avec un trafic de transit."

On peut dire que le chantier de la N66 tombe mal au vu de la situation locale. Mais le bourgmestre de Huy l’assure: ces travaux, qui se trouvent essentiellement sur le territoire hutois, étaient indispensables. "Ce tronçon de la N66 est dans un sale état. Le tarmac est très abîmé. Il en va de la sécurité des usagers, surtout des motos… Je suis satisfait que des crédits aient pu être débloqués par le SPW car il y avait urgence. Et reporter le chantier était risqué. Pas sûr que les budgets soient récupérés. Il est clair que les automobilistes ont un sentiment de perte de temps. Mais ce sont des travaux réalisés pour leur propre sécurité."

Du côté de Modave, on dénonce le couac de communication. "Le SPW ne nous a prévenus de rien. On a appris le début du chantier par les réseaux sociaux ! Or, le centre de Vierset est déjà en souffrance. On a eu le même coup pour les chicanes de la N66 (voir ci-dessous) . Ils ont débarqué le 6 septembre sans crier gare…", regrette l’échevin Bruno Dal Molin.