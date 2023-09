Huy: 12H de vélo le 14 octobre dans l'hypercentre

Concrètement, les équipes vont devoir parcourir une boucle d’1,3 km, un maximum de fois entre 10h et 22 h. Ce sont 20 groupes de 10 coureurs qui pourront pédaler sur ce tracé qui prévoit des passages sur la grand-place et la place Verte, centre névralgique de l’événement. "On a voulu privilégier l’hypercentre plutôt que l’avenue Delchambre, comme par le passé, car nous avons estimé qu’il y avait déjà eu beaucoup d’animations au square Henrion ces derniers temps. Nous espérons qu’au terme des 12 heures, les participants et le public continueront la fête dans les établissements de la grand-place."

Cinq catégories seront récompensées: les trois équipes ayant effectué le plus grand nombre de tours, le prix du plus beau vélo, le prix du fair-play, le prix de l’équipe qui aura mis le plus d’ambiance et les deux groupes qui feront le plus de bruit sur la scène au début et à la fin de l’épreuve.

Le montant d’inscription d’une équipe est fixé à 50 €. En plus de l’inscription, une caution de 150 € sera demandée (pour le placement d’un boîtier électronique qui comptabilisera les tours sur chaque bécane). Pour tous renseignements ou pour valider votre inscription obligatoire avant le 29 septembre: www.regiesportivehutoise.be ou via le numéro de téléphone: 085/25 50 23.