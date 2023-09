Hannut: retour en force pour les Balades sur la Mehaigne à Moxhe

Et, comme chaque fois, les balades en barque sur la Mehaigne ont affiché un planning des plus complets. Puisque c’est un peu elles qui façonnent l’essence même de l’événement… "De base, c’est une voie non navigable, nous explique notre guide. On doit monter un barrage afin de stocker un maximum d’eau, au moins 380m³. À une semaine de l’événement, nous étions à plus de 1000, on se dit: top ! Le lendemain, on était redescendu à 320…" Heureusement pour les organisateurs mais aussi les visiteurs, l’autorisation de naviguer a quand même été donnée. Ce qui a permis à des milliers de badauds de découvrir la Mehaigne autrement, avec sa faune et sa flore si particulière, au fil d’anecdotes personnelles. "Je vis à Moxhe depuis 43 ans, conte notamment le guide. Je peux vous assurer que nous ne vivons pas les mêmes crues qu’à l’époque. Ce ne sont plus des pluies mais des torrents. C’est impressionnant." Les barques se suivent, les candidats sont nombreux à s’inscrire tout au long de la journée. Avec parfois un peu d’attente, facilement réduite grâce aux divers foodtrucks présents sur les lieux, entre glaces, pita grecque et sucreries.

Pieds nus, pour plus de sensations

Le sentier de la Mouhagne, qui longe la rivière, a lui aussi été aménagé pour l’occasion. Avec la consigne de retirer ses chaussures, pour découvrir le sol autrement. Une façon originale de se promener qui a, elle aussi, remporté un franc succès. "Les promeneurs pouvaient aussi aller plus loin sur le chemin, mais il fallait alors remettre ses chaussures, pour aller vers le moulin", ajoute Céline Bolkaerts. Les balades gourmandes, elles, se sont organisées chaussures au pied, et avec des douceurs à transporter. Diverses manières de découvrir et redécouvrir Moxhe, son charme et ses secrets.