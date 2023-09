Hannut: les jeunes veulent des expaces extérieurs sans tabac

Les jeunes élus ont alors mené un sondage auprès des jeunes et des adultes pour avoir leur avis sur la question. Il en est ressorti qu’une majorité des sondés était pour la création de sites sans tabac près des écoles et des abris de bus. "Évidement, il s’agit d’une interdiction morale, explique encore l’échevin. On ne va pas venir mettre des contraventions aux fumeurs !"

Une signalétique a été réalisée et deux premiers sites sans tabac sont déjà opérationnels, près de la Saline (où se trouve le centre de jeunes) et près du skate-park.

Après évaluation, d’autres sites extérieurs sans tabac devraient également fleurir près des écoles et des abris bus. Les membres du CCJ devraient prochainement en discuter avec les directions des écoles.