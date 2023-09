Burdinne: Pascal Pire propose des parcours aux randonneurs

Créé il y a six mois par Pascal Pire, le groupe de marche "Les marcheurs de la Burdinale" ne cesse de séduire les amateurs de randonnées. En effet, ils sont à présent plus de 1 600 à suivre la page Facebook du groupe. "Je suis pensionné depuis mars et je ne voulais pas m’arrêter de pratiquer du sport. J’ai donc créé ce groupe pour partager avec d’autres ces balades que je connais très bien et que j’apprécie", explique cet ancien militaire de la caserne d’Amay. Au vu de l’engouement, Pascal essaye de prévoir trois randonnées par semaine avec des rythmes variés pour plaire à tous. "Je m’arrange pour prévoir des trajets plus sportifs, mais aussi des trajets accessibles afin que tout le monde y trouve son bonheur. Mais, de toute façon, chacun marche à son rythme, Nous attendons évidemment tout le monde !", précise-t-il en riant. À noter qu’il n’y a pas de jour fixe pour ces randonnées, tout dépend de la météo.