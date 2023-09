Amay: les oubliés des commémorations

Si, aujourd’hui, le calme règne à la Ferme Saint-Lambert et à proximité, il n’en fut pas de même en septembre 1944. À l’époque, elle portait le nom de "Refuge Marsouin", l’armée secrète y avait installé ses quartiers. Puis, dans cette ferme, des parachutistes alliés cachés ; descente des Allemands ; tirs ; arrestations ; massacres ; incendies. Chaque année, une commémoration a lieu. Celle de 2023 vient de s’y dérouler. "Aujourd’hui, nous faisons appel aux jeunes, a lu Thibault Florkin, le président de l’Association belge des jeunes pour le souvenir des deux Guerres, l’ABS2G. À leur sens du devoir et du civisme pour planter les graines de la paix." Autre intervention, très remarquée, celle de Philippe Draize, le vice-président, secrétaire du comité de coordination des associations patriotiques de Huy et sa région. "Pourquoi vient-on aux cérémonies patriotiques ?", interroge-t-il. Souvent, il se pose la question de savoir ce que tous les morts des guerres 14-18, 40-45 "penseraient s’ils nous voyaient là et s’ils regardaient aussi le monde et l’évolution de notre société actuelle. Considéraient-ils que leur sacrifice a été vraiment utile et que nous en avons tiré le meilleur profit pour nos vies ?"