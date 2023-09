Amay: le trophée sportif à Thibault Dely, et un prix spécial à Philippe Gustin

Plus de 50 clubs et associations sportives existent sur le territoire communal amaytois. "Ce qui correspond à plus de 1 500 affiliés sportifs", s’est réjoui l’échevin Didier Lacroix, lors de la remise des mérites sportifs 2023, vendredi. L’offre est énorme, les disciplines sportives différentes vont de la boxe, le Gravel, le football américain en passant par le karting, le rugby, les échecs. Il n’est donc pas étonnant qu’Amay ait décroché le titre de "Commune Sportive 3 étoiles", soit le maximum possible. Afin de remettre tous les prix et pour que la cérémonie soit un moment très agréable et moins protocolaire, la Régie des Sports d’Amay a fait appel à Bénédicte Philippon, comédienne et humoriste belge (jadis dans l’émission "Le Grand Cactus").