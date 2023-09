Amay: l’ASBL Carn’Ama demande plus de 8 000 € pour l’édition 2024

En l’absence de l’échevine du carnaval, Stéphanie Caprasse, c’est l’échevin Didier Lacroix qui s’est chargé, au conseil communal, du point sur l’ASBL Carn’Ama, dernièrement. "Chaque année, nous leur versons un subside d’un montant de 8 000 €, à condition d’obtenir tous les justificatifs nécessaires, explique Didier Lacroix. Ce que nous avons effectivement bien reçu. C’est pourquoi, nous leur attribuons bel et bien les 8 000 € promis." Le conseiller communal PS Samuel Moiny a salué le geste. "Bien sûr, notre groupe est favorable à l’octroi de ce subside de 8000 €", a-t-il ajouté. Didier Lacroix annonce aussi que cette ASBL Carn’Ama demande un soutien financier plus important pour pouvoir organiser l’édition 2024 du carnaval. Le groupe PS l’a bien noté, et Samuel Moiny s’est alors adressé au collège: "Notre groupe invite la Commune à se saisir de cette demande comme d’une opportunité parce que le carnaval est un vrai moment de rayonnement de notre commune dans la région proche, un vecteur important du vivre ensemble et de cohésion sociale, aussi par tous les événements qu’il implique en amont." Le conseiller PS pense aux activités des différents groupes.