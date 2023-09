250 000 € pour rénover l’ancienne du vicinal à Verlaine (photos)

Les ouvriers communaux verlainois sont installés dans l’ancienne gare du vicinal. Mais ces installations vieillissent de plus en plus et, aujourd’hui, le confort des ouvriers n’est plus assuré. Alors, pour le collège, plus question de les laisser continuer à évoluer dans de telles conditions. C’est pourquoi, lundi soir, à l’occasion du conseil communal, Vincent Gerday, l’échevin des travaux, a dévoilé les futures améliorations qui seront réalisées dans le cadre de la rénovation du bâtiment. "Le bureau du chef des travaux ne fait que 4 m2 et il ne possède aucune fenêtre. Dans ce cas-ci aussi, plus de confort est nécessaire." L’électricité doit y être mise en conformité. Une baie de porte doit être modifiée car cette dernière date encore du tram. "Sur le côté du bâtiment, une porte latérale y sera réalisée. Le sablage et le rejointoyage seront refaits." À l’intérieur du bâtiment, le réfectoire sera agrandi, pour accueillir jusqu’à 15 personnes. "Un vestiaire ; un WC et deux douches seront construits."