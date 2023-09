Travaux ferroviaires entre Sy et Hamoir: déviations dès lundi

Des déviations seront mises en place via les routes régionales pour les plus de 3,5 T et par le passage à niveau Belourthe pour les autres véhicules. Les commerces et services resteront accessibles.

"Ce n’est pas la première fois que le passage à niveau de la rue du Pont est fermé pour travaux, entretien… Ça arrive régulièrement, mais cette fois, c’est assez conséquent cette fois car il s’agit de quatre périodes de fermeture en peu de temps, de jour et de nuit, explique Patrick Lecerf, bourgmestre de Hamoir. Le trafic interne à Hamoir ne sera pas trop perturbé puisque nous avons un autre passage, à Belourthe. Les piétons et les vélos pourront utiliser le passage sous voie. Ce sont surtout les poids lourds qui vont être impactés. Ils ne pourront absolument pas s’embarquer dans le centre de Hamoir car il y a des chicanes, c’est compliqué. On a mis le paquet sur une signalisation pour les poids lourds par Bomal, Ville, Xhoris… Et la police sera au taquet pour verbaliser si besoin."

"On investit sur la ligne 43, une bonne nouvelle pour les navetteurs !"

L’augmentation de la vitesse du train sur la ligne 43 (de 90 à 100 km/h)réjouit en tout cas le mayeur hamoirien. "C’est une bonne nouvelle. La ligne sera plus rapide et donc plus attractive. Ça rend le service meilleur, concurrentiel avec la voiture. Le trajet entre Liège et Jemelle va faire gagner plusieurs minutes aux navetteurs. La gare de Hamoir a une bonne fréquentation et tant mieux si Infrabel consacre des moyens pour améliorer cette ligne. Ça va aussi dans le sens de notre projet d’éco-parking à côté de la gare, prévu pour 2024. "