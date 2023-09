Noshaq vient soutenir trois nouveaux projets à Huy, Villers-le-Bouillet et Geer

Ces chiffres témoignent "d’une volonté de garder le cap malgré un contexte économique difficile", s’est félicité l’Amaytois Jean-Michel Javaux qui préside le fonds d’investissement.

Quatre sociétés de l’arrondissement de Huy-Waremme intègrent par ailleurs le portefeuille qui compte aujourd’hui 477 entreprises, ce qui témoigne d’une volonté de Noshaq de ne pas se concentrer uniquement sur la région liégeoise et de travailler avec la même dynamique dans les autres arrondissements de la province.

La Coopérative à Huy

Ainsi, 1100 000 euros ont été attribués sous forme de prêt au bureau d’architecture hutois Atelier Linéa Architects et à l’immobilière ATD Immo basée à Villers-le-Bouillet dans le cadre d’un seul et unique dossier, en vue d’assurer le développement du projet de la Coopérative à Huy. Cet espace (2 500 m2 à l’ancienne coopérative rive gauche) accueillera d’ici 2025 des espaces de coworking et de bureaux, à l’instar de ce qu’il s’est fait à la Grand Poste à Liège.

Le Biogaz du Haut Geer

Le Biogaz du Haut Geer, qui a vu le jour en septembre 2012, et qui produit et offre de l’énergie renouvelable sur base du principe de la biométhanisation, va recevoir 220 000 euros sous forme de prêt pour le financement d’une nouvelle installation dans son unité industrielle de biométhanisation.

VLB immobilière à Villers-le-Bouillet

Et en ce qui concerne VLB Immobilière implantée à Villers-le-Bouillet, il s’agira d’une intervention de 750 000 euros au capital. Cette société immobilière a en fait été sortie du groupe Top Coffee (spécialisé dans les boissons chaudes, froides et le snacking), pour exploiter et louer des bâtiments dans le zoning industriel de Villers-le-Bouillet. "Noshaq se veut être un acteur du développement urbanistique et économique de la province de Liège, a insisté Gaëtan Servais, le directeur général du fonds. 80% des entreprises que l’on finance doivent donc avoir un retour sur Liège."

À noter qu’aucune société de l’arrondissement de Huy-Waremme n’est sortie du portefeuille de Noshaq.