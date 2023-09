Marchin n'oublie pas ses 13 maquisards

Dans la nuit du 6 au 7 septembre 1944, il y a septante-neuf ans, vers 1h, un avion se manifeste dans le triangle formé par les communes de Modave, Pailhe et Vyle-Tharoul. Un feu vert, puis trois feux blancs… et le froufrou des parachutes dans le ciel annonce l’arrivée des lourds containers chargés d’armes et de munitions. Vers 3h45, un autre avion arrive par le nord et largue par erreur ses containers en plein bois direction Saint-Fontaine.