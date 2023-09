Au Maroc, l’équipe hutoise du Maillon Humanitaire sera prête à adapter sa mission

Cette mission est mise en œuvre par le Maillon Humanitaire, cette ASBL composée de personnel médical et paramédical qui vient en aide aux populations des villages reculés du Congo et du Maroc pour y prodiguer des soins de base. La prochaine mission de l’ASBL est justement programmée au Maroc, du 22 septembre au 1er octobre. "C’est une mission planifiée de longue date, note Bahija Ramid, la vice-présidente, une Belgo-Marocaine médecin généraliste à Seraing. On ne peut pas tout changer en dernière minute car cela nécessite énormément d’autorisations de la part des autorités. Il faut des autorisations pour acheminer des médicaments et administrer des soins. Et puis, là-bas, les populations locales nous attendent depuis un certain temps, on ne peut pas les laisser tomber."

Aussi une aide psychologique

Les villages en question sont ceux de Ikniouen et Airsedrat, dans le moyen Atlas. "A priori, il n’y a pas de victime. On m’a parlé d’une personne ensevelie sous des décombres mais c’est dans un village voisin. Je suis aussi en contact avec des associations locales sur place mais même s’il n’y a pas de victimes physiques, on ressent beaucoup de détresse psychologique. On va devoir sans doute adapter notre mission en ce sens. Il faudra prévoir plus de temps durant les consultations. Pour que les villageois puissent décharger leur stress et leurs émotions."

Mission évolutive

Mais encore faudra-t-il que l’équipe de soignants hutois arrive à bon port car les infrastructures routières ont souffert du tremblement de terre et les villages en question où le Maillon Humanitaire doit intervenir sont assez reculés. "On atterrit à Ouarzazate qui a également été touché, poursuit Bahija Ramid. A priori, ça va, il y a moyen d’accéder mais ce n’est qu’une fois sur place qu’on verra vraiment la situation."

De même, le Maillon Humanitaire s’attend aussi à voir sa mission évoluer en fonction de la demande. "Pour l’instant, elle reste telle qu’on l’a planifiée, poursuit la vice-présidente de l’ASBL. Mais peut-être qu’une fois sur place, les autorités nous demanderont d’intervenir dans d’autres villages. Nous sommes en contact permanent avec des infirmiers de village, des responsables locaux du Croissant-Rouge mais pas encore directement avec les autorités qui ont d’autres chats à fouetter."