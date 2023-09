En tout, dix équipes se sont affrontées dans la force, la vitesse, la réflexion et la cohésion pour défendre leur quartier ou village dans ces 3esJeux intervillages.

Et sur la plus haute marche du podium, on retrouve les Couthankamon (Couthuin). Les The sons of family (Couthuin) terminent deuxièmes et les Toutencarton (Héron) complètent le classement.