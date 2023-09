Villers-le-Bouillet: le marché local reconduit en 2024

Conformément à la volonté affichée dès les débuts, cette 3e édition a confirmé la présence majoritaire d’artisans et ambulants de l’entité.

70% de locaux

"Ils représentent 70% de la vingtaine de participants au marché, confirme Michel Grevesse. Et les autres proviennent en grande partie de la région ou on peut les croiser sur les autres marchés connus. On peut remarquer qu’ils ont conservé de bons chiffres de vente après le Covid, ce qui est une preuve de la fidélisation du public. Notre marché attire des clients réguliers et que nous avons d’ailleurs croisés de mois en mois alors que nous n’étions pas gâtés par la météo, si ce n’est ce dernier jeudi."

Cette dernière de l’été 2023 aura été rehaussée par quelques animations festives dont un château gonflable pour les enfants et la prestation musicale de l’académie Marcel Desiron. "Cela a été apprécié et à un tel point que nous envisageons de faire revenir l’académie Désiron à plusieurs reprises lors de nos marchés locaux 2024", termine Michel Grevesse qui donne déjà rendez-vous dans un an.