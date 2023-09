Le Hutois poursuivi pour entrave méchante à la circulation

Le jeune homme se trouvait à bord avec un ami, celui avec lequel il a dit avoir acheté le véhicule. C’est lui qui conduisait. À la vue du combi de police, il a accéléré et tenté d’échapper aux policiers. Un second combi fut appelé en renfort. S’en est suivie une course-poursuite de 7 minutes, selon le rapport des agents, jusqu’au moment où il a fini par emboutir un véhicule.

Avec à la clé de nombreuses infractions de roulage: excès de vitesse, demi-tour, rond-point coupé par la gauche face à d’autres conducteurs, sens interdit et priorité pas respectés, feux de signalisation brûlés et on en passe !

"J’ai acheté la plaque à quelqu’un, je ne savais pas qu’elle était fausse", a dit le jeune Hutois au juge, alors qu’il comparaissait, mercredi matin, devant le tribunal correctionnel de Huy pour entrave méchante à la circulation et diverses infractions de roulage. "OK mais ça ne change rien car le résultat est le même", lui a rétorqué le juge, qui a ensuite détaillé les infractions reprochées. "Ça fait peur, forcément ! Vous avez failli tuer quelqu’un dix fois ! Vous avez été chanceux et, surtout, ceux qui vous ont croisé ont été extrêmement chanceux", a ajouté le juge.

Interrogé après sa nuit au poste, le jeune homme a reconnu les faits. Ce qu’il a fait, à nouveau, devant le juge. "La voiture n’était pas en ordre, je n’avais pas de permis, j’ai été pris de panique", a-t-il dit pour justifier ce comportement qualifié d’extrêmement dangereux par le ministère public. "C’est un miracle que personne n’ait été blessé", lui a lancé la magistrate qui, bien qu’il encourait une peine de prison pour entrave méchante à la circulation, a estimé qu’une peine de travail serait plus adéquate. "Une peine de travail l’obligerait à se lever le matin, à faire quelque chose et peut-être qu’il trouverait une voie à suivre. Mais vu la gravité des faits et les conséquences dramatiques que cela aurait pu avoir, je demande minimum 200 heures."

Même demande du côté de la défense du prévenu, tout en estimant qu’un tel nombre d’heures pourrait entraver la reprise d’une formation…

Jugement le 4 octobre