JOURNÉES DU PATRIMOINE | Notre sélection en Hesbaye: un Cluedo à la taille du village de Moxhe

Un mystérieux squelette retrouvé

Ici, tout part de la découverte d’un squelette, dans les années 50, près de la chapelle Saint-Sauveur, dans le hameau de Moxheron. "La présence du corps remonterait avant 1905, l’année à laquelle la route a été aménagée. Certains disent que c’est un fake tandis que d’autres assurent qu’il s’agit d’une histoire vraie, on ne sait pas trop mais il y avait là une base pour développer une activité sympa", précise Catherine Lheureux, pour la fabrique d’église de Moxhe.

S’il s’agit d’un crime, qui est l’auteur ? Avec quelle arme la victime a-t-elle été tuée ? Et où les faits se sont-ils déroulés ? Autant de questions auxquelles il faudra répondre pour élucider ce mystère ! "Le départ se fera de l’église, librement ou en ma compagnie le samedi et le dimanche à 14 h. Les participants partiront avec un plan de Moxhe sur lequel huit lieux seront épinglés et trois jeux de huit cartons. Il y aura en tout 24 enveloppes, à savoir 8 lieux, 8 suspects et 8 armes, comme le Cluedo. Une fois à l’un de ces lieux, qui seront indiqués sur place grâce au logo des Journées du patrimoine pour éviter les erreurs, il faudra ouvrir l’enveloppe correspondant au lieu et choisir un suspect et une arme pour estimer la pertinence d’une hypothèse. Ainsi, il y aura la possibilité d’avoir huit groupes différents qui se promèneront en même temps dans le village. Le parcours se fait à pied mais les personnes qui le souhaitent peuvent aussi le réaliser à vélo. Il faudra juste veiller à rapporter le matériel reçu au départ", explique-t-elle.

L’objectif est donc, comme le jeu de société, de rassembler des indices menant au lieu du crime, au suspect et à l’arme utilisée. Et tout en jouant, les participants auront à disposition quelques informations sur les lieux visités. "Les personnages ont existé mais ils n’ont aucun lien avec l’histoire. Il y a notamment un châtelain né à Moxhe en 1857 ou encore une institutrice du début du XXe siècle", souligne Catherine Lheureux.

Deux autres activités permettront, par ailleurs, de découvrir l’intérieur de l’église de Moxhe. "Un jeu Moxhe, hier et aujourd’hui dans la nef qui consistera à reconstituer des paires de photos anciennes et prises de nos jours au même endroit ainsi qu’un jeu Memory Moxhe dans le chœur. Là, sur les belles marches en marbre, il s’agira de retrouver des paires de personnages ou de lieux."

Accès gratuit à l’église de Moxhe samedi et dimanche, de 13h à 18 h.