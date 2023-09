Amay: la descente urbaine en VTT de retour à la Journée sans voiture

485 invitations visant les nouveaux habitants

Les lieux feront ensuite de la place aux animations familiales attendues le reste du week-end dont une Journée des habitants leur proposant de rencontrer les différents services communaux et le tissu associatif local dans des stands, le samedi de 10h à 13h30. C’est que la population amaytoise est en constant "renouvellement" comme le prouve le recensement de 965 nouveaux habitants entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023. "D’habitude, cela s’équilibre entre les arrivées et les départs. Cette fois, on a eu un peu plus d’arrivées, constate l’échevine. Cette activité est ouverte à toutes et tous, mais nous avons envoyé une invitation personnalisée à 485 nouveaux habitants qui recevront un sac avec des informations utiles." Cette journée du samedi sera un peu plus copieuse que d’habitude en animations. "Parce qu’on a voulu mettre le focus sur la chasse aux trésors Totemus à laquelle nous avons adhéré. En bonus, il y aura pas mal d’animations de rue sur le même thème entre 15h et 20 h." La journée, également offerte à une foire du disque et du livre d’occasion, se terminera avec la diffusion en plein air de "Shrek4, il était une fin" à 21h toujours sur la grand-place.

Restera le dimanche "labellisé" pour la 16e fois en tant que Journée sans voiture et qui interdira toute circulation (à part les modes doux) entre les deux ronds-points. On y courra (jogging des Amaytoises), on s’y baladera en famille à vélo. Et, de retour cette année, les plus intrépides "guidés" par Patric Maes se lanceront dans la folle descente urbaine en VTT depuis les hauteurs (rue Désiré Léga) avec une arrivée en plein centre (via l’étroite rue Saint – Pompée) du côté du Zeeman. "Les premiers entraînements débuteront à 14h et la compétition du challenge à 16h", précise Corinne Borgnet en promettant du spectacle.