Huy: retour en 1865 pour découvrir les coulisses du centre culturel

En ce week-end de Journées du patrimoine, on remontera à janvier 1865, époque à laquelle le projet de construction du théâtre de Huy a été adopté par le conseil communal. Dans une formule remaniée, le public sera invité à découvrir le fonctionnement de cet édifice reconstruit, dans un style Art déco, à la suite d’un incendie survenu en 1925. Les visiteurs pourront soit partir seuls à la découverte du théâtre avec un audioguide, soit ils préféreront être accompagnés d’un animateur.

"Les visiteurs auront l’occasion de se promener dans tout le bâtiment, y compris des endroits qui ne sont généralement pas accessibles comme la scène, les loges, les réserves et l’atelier. Sur leur chemin, ils rencontreront des personnages, tout en écoutant le narrateur dans l’audioguide", explique Benjamin Belaire, l’un des concepteurs de ces visites 2.0.

S’ils optent pour une visite accompagnée, ils seront alors guidés par un animateur qui les mènera çà et là à la rencontre de ces différents personnages. Là aussi, il faut se munir d’un audioguide. "Ce sont des personnages en carton, en taille réelle et illustrés, qui ont été réalisés par notre graphiste. Ils ont chacun une voix, chacun une vie et on suit leur journée. C’est ainsi, par exemple, que l’un va voir un spectacle tandis qu’un autre l’a monté ou encore qu’un autre joue dedans. Dès qu’on arrive face à un personnage, il commence à parler et une discussion s’engage avec l’animateur", précise-t-il.

Le tout agrémenté de petits jeux au fil de la visite. Et parce que ces Journées du patrimoine sont, cette année, ciblées sur le jeune public, les plus jeunes visiteurs recevront à leur arrivée un carnet à compléter au fur et à mesure de leurs découvertes.

"La visite sera également ponctuée de bruitages, comme le bruit généré par des gens qui attendent. Ce sont des enregistrements réels afin de plonger le public dans l’atmosphère du lieu. Les visiteurs entendront aussi des morceaux composés par André Borbé", souligne Benjamin Belaire.

Les visiteurs recevront un livre dans lequel ils retrouveront les personnages qu’ils viennent de rencontrer et qui leur permettra d’en apprendre davantage sur le centre culturel, son fonctionnement et les métiers qui y sont liés. "Ainsi qu’un badge avec l’un des personnages qu’ils pourront choisir", ajoute-t-il.

À noter qu’il est prévu de continuer à proposer ce type de visite aux écoles et autres groupes.