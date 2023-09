Permis unique des éoliennes de Ehein annulé: "On est satisfaits, après trois ans de combat"

Christophe Chapelle, qui reprend le flambeau de la pêcherie de Neuville, revient sur ce recours qui a pris trois ans avant d’aboutir. Il ne cache pas sa satisfaction sur la décision de justice qui lui a donné raison, à lui et sa famille, à la tête du site depuis de nombreuses années. "On est satisfaits. Il va falloir que Condreole assume à présent…" Christophe Chapelle et sa famille le disent depuis le début du projet, dont on parle depuis 2015 (sous différentes moutures et promoteurs): ce parc éolien va avoir des conséquences néfastes et dommageables pour leur activité. "Oui, nos truites vont être perturbées. Nous mettons en avant trois arguments: les effets stroboscopiques, les infrasons et l’ombrage des éoliennes sur l’étang. Des études et analyses scientifiques vont dans ce sens. Et le Conseil d’état nous rejoint: l’étude d’incidence n’a pas été réalisée correctement en ne prenant pas en compte un élément important: l’abattage des arbres (à cause des scolytes) le long du site. Désormais, ces hauts sapins ne font plus écran par rapport aux mâts." Dans nos colonnes, la société Condreole s’interrogeait sur les intentions des requérants, sachant que la pêcherie n’est plus en activité depuis deux ans. Le gérant fulmine: si l’étang est vide, c’est à cause des inondations de juillet 2021. "Nous avons dû nettoyer le site et le bassin, très endommagés, ce qui a pris du temps. Nous devons aussi obtenir des autorisations de l’Afsca. Il est donc bien prévu de rouvrir la pêcherie, l’année prochaine. Nos membres sont nombreux et en attente qu’on la relance. " La famille Chapelle espère que la nouvelle étude d’incidences se clôturera par la reconnaissance de l’impact sur les animaux et les truites et, au final, que le permis ne soit pas redélivré. Avec, de facto, l’obligation de démonter les éoliennes…