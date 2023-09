Les balades braivoises s’invitent à la ferme

Le week-end démarrera samedi à 14h avec l’épicerie et le marché des producteurs locaux. À 15 h, le SPG (Système participatif de garantie) viendra échanger et discuter quant à leur façon de travailler et d’envisager le métier d’agriculteur. Cette visite viendra s’ancrer dans les objectifs du Réseau du GASAP (Groupe d’Achats Solidaires de l’Agriculture Paysanne) qui visent à renforcer les liens entre mangeurs et producteurs. Une balade de la ferme à dos d’âne sera offerte en fin de journée aux plus petits.

Dimanche, à 11 h, une visite permettra de découvrir les cultures, vergers et bâtiments de cette ferme atypique. À 16 h, place à la musique avec le groupe Accords Perdus qui reprendra les classiques de la chanson française.

Au château de Fallais

À l’occasion des Journées du Patrimoine, le château de Fallais ouvrira exceptionnellement ses portes ce week-end pour permettre à une quinzaine d’artistes d’exposer leurs œuvres dans trois pièces de son aile avant. Les visiteurs pourront découvrir l’extérieur du domaine dont le parc et l’esplanade et également quelques pièces de l’avant de l’édifice. Pour les enfants, la visite se fera à l’aide d’une maquette modulable qui leur expliquera l’évolution du château. Au final, ce sera plus d’une centaine d’artistes présents dans les villages du grand Braives, à travers cette 12e édition des balades braivoises, le tout gratuitement.

Infos: sur les sites du centre culturel ou sur sa page Facebook.