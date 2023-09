Engis: les ados de l’atelier théâtre vont évoquer la Seconde Guerre mondiale sur scène

Ils sont 16 filles et 1 garçon et ont entre 14 et 18 ans. Depuis deux ans, et intensivement depuis quelques semaines, ils travaillent sur le spectacle qu’ils présenteront les 15 et 16 septembre au centre culturel. "Le cri des corneilles" est une création de leur prof, Vincent Delré, qui s’est basé sur le travail qu’ils ont d’abord fait ensemble autour du thème choisi, la Seconde Guerre mondiale. Le metteur en scène a fait parler ses acteurs, leur a fait faire de l’impro autour du thème "pour que j’entende leurs voix et les imagine bouger" avant de boucler un texte construit sur base des idées des jeunes. Le pitch ? Un internat de jeunes filles dans lequel débarquent, un soir de décembre 1942, des Allemands pour réquisitionner les lieux. Dans lesquels est cachée depuis quelque temps une jeune Juive et où se rassemblent régulièrement des résistants du coin. Mais chacun sait "que l’équilibre émotionnel et physique, la sécurité et l’engagement des différents protagonistes peuvent être mis à mal à n’importe quel moment". On vit l’histoire à travers Éliane, lycéenne de 14 ans, qui raconte, avec ses amies, cette période tourmentée de l’Histoire et de leur histoire à elles, sous forme de journal intime. "Avec les jeunes, on a fait beaucoup de recherches sur le thème pour que les choses soient historiquement justes, explique Vincent Delré. On a aussi rencontré des personnes-ressources et un historien spécialiste de cette période et les jeunes se sont rendus à l’abbaye de Flône pour voir comment fonctionne un internat… Ces années-là sont tellement lointaines pour eux qu’elles ne leur parlent pas donc une immersion était nécessaire… Ce qui est fou, c’est qu’en fouillant, on a trouvé des histoires vraies qui ressemblaient très fort à celles qu’ils avaient imaginées !"