La rénovation du presbytère de Warnant jugée trop chère par l’opposition

À l’abandon depuis plusieurs années, l’ancien presbytère de Warnant est aujourd’hui au cœur d’un projet de réhabilitation. Pour rappel, l’intention est d’en faire un lieu de vie multiservices au cœur du village qui comprendrait un dépôt de produits locaux, un coin bistrot et un point touristique et un appartement à l’étage. Le 13 juin, un avis négatif avait été donné quant à l’appel à projet tiers au bureau concernant l’installation d’un espace Horeca. "Je suis allé rencontrer, avec un membre de l’administration et Aurélie Vandeberg qui nous suit dans ce projet de développement rural, la ministre Tellier et cette rencontre a été fructueuse puisque la ministre a changé d’avis, souligne le bourgmestre. Après quelques adaptations, nous avons reçu la convention de faisabilité et nous pouvons désormais avancer dans le projet."